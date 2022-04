System pozwala przechowywać energię słoneczną przez blisko 20 lat. Naukowcy chcą iść o krok dalej

Z komunikatu prasowego opublikowanego przez Uniwersytet Technologiczny Chalmers wynika, że związani z jednostką naukowcy stworzyli system energetyczny, który umożliwia przechwytywanie energii słonecznej przed blisko dwie dekady. Dodatkowo we współpracy z naukowcami z Szanghaju udało im się wykorzystać go do produkcji energii elektrycznej, podłączając system do generatora termoelektrycznego. Wyniki najnowszych badań ukazały się na łamach czasopisma naukowego "Cell Reports Physical Science".