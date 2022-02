Tajemniczy obiekt Oumuamua. Naukowcy chcą wysłać sondę

Jedną ze śmielszych teorii na jej temat przedstawia prof. Avi Loeb z Harvardu, który twierdzi, że może to być wrak statku należący w przeszłości do pozaziemskiej cywilizacji. W jego ocenie nie można wykluczyć, że mamy do czynienia z pojazdem zwiadowczym, który poszukiwał obcych form życia we Wszechświecie.