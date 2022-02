Groźna broń blisko Polski. Systemy S-400 na białoruskim poligonie

S-400 Triumf (w kodzie NATO występujący pod nazwą SA-21 Growler) to rosyjski system rakietowy czwartej generacji opracowany przez Centralne Biuro Konstrukcyjne Ałmaz-Antiej. Jest to broń typu ziemia-powietrze, która może jednocześnie namierzać i naprowadzać rakiety na sześć celów.

Maksymalny zasięg rakiet wykorzystywanych w S-400 wynosi ok. 400 km. Oznacza to, że gdyby zostały one wystrzelone z poligonu wojskowego Brzeski na południowym zachodzie Białorusi, bez problemu dosięgnęłyby Warszawę, Łódź i Kielce.