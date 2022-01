Tajemniczy obiekt w kosmosie. Wysyła sygnały co 18 minut

Naukowcy z Międzynarodowego Centrum Badań Radioastronomicznych (ICRAR) poświęcili sporo czasu, aby go zbadać i ustalić, czym tak naprawdę może być, zwłaszcza że nie przypominał niczego, co widzieli do tej pory. Obiekt wysyłał nieco dziwną, powtarzającą się sekwencję impulsów co 18 minut, a każdy z nich trwał od 30 do 60 sekund.