Materia to wszystko, co posiada masę i zajmuje przestrzeń. W kontekście fizyki oznacza to, że każda rzecz, którą możemy dotknąć lub zmierzyć, składa się z atomów, które z kolei są zbudowane z kwarków. Teorie sugerowały istnienie cząstek takich jak toponium, jednak do tej pory wątpiono, czy stan ten można zaobserwować w Wielkim Zderzaczu Hadronów. Było to spowodowane tym, że kwarki górne są najcięższymi i wyjątkowo krótko żyjącymi cząstkami elementarnymi.