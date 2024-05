UE reguluje sztuczną inteligencję. Pierwsza taka ustawa na świecie

Już w 2021 roku zasygnalizowano konieczność wprowadzenia nowych regulacji w obszarze sztucznej inteligencji. Po długich negocjacjach, które doprowadziły do osiągnięcia kompromisu, wprowadzenie ustawy AI Act było jedynie kwestią czasu. W marcu Parlament Europejski zatwierdził AI Act, a teraz Rada Unii Europejskiej oficjalnie go przyjęła.

AI Act to pierwsze na świecie przepisy tego typu, które mogą stać się wzorem dla innych krajów i regionów, podobnie jak miało to miejsce w przypadku RODO. Ustawa ta zakłada, że technologia sztucznej inteligencji musi być zgodna z wartościami Unii Europejskiej, chronić prawa podstawowe, być ukierunkowana na człowieka oraz pełnić rolę narzędzia wspomagającego ludzi. Wprowadza ona szereg zakazów i ograniczeń.

Ustawa zakazuje także wykorzystywania systemów sztucznej inteligencji do manipulowania ludzkim zachowaniem, jeśli może to prowadzić do poważnych szkód. Zabronione jest również stosowanie systemów biometrycznych do określania informacji o opiniach politycznych, przynależności do związków zawodowych, przekonaniach religijnych lub filozoficznych, rasie, życiu seksualnym oraz orientacji seksualnej.