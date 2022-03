Ukraińscy snajperzy i ich gadżety. Postrach rosyjskich generałów

Inni żołnierze z kolei preferują hamulce wylotowe, które są też niezbędne w niektórych modelach karabinów pokroju np. Barretta M82A1. W skrócie hamulce wylotowe przekierowują część gazów prochowych do tyłu, przez co dochodzi do osłabienia odrzutu nawet o 60 proc. w stosunku do broni bez tego urządzenia. Hamulce wylotowe mogą mieć budowę jednokomorową bądź wielokomorową w zależności od producenta, a na zdjęciach widzimy konstrukcje dwu- i trójkomorowe.