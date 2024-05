Bez względu na to, jakiego pendrive'a się używa, trzeba przestrzegać podstawowej zasady dotyczącej bezpieczeństwa - zawsze pilnować swojego urządzenia, aby nie wpadło w niepowołane ręce. Szczególnie ważne jest to, gdy przechowujemy na nim bardzo wrażliwe dane. Przykładem tego, z jakimi konsekwencjami może się to wiązać, jest sytuacja, w jakiej znalazła się firma z Podkarpacia. W wyniku zaniedbania przez jednego z pracowników kwestii bezpieczeństwa otrzymała ona karę pieniężną.