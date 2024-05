Nie płacisz abonamentu? Zobacz, jaką karę przyjdzie ci zapłacić

Jak wysoka jest opłata abonamentu RTV w 2024 roku? Istnieje kilka czynników, które wpływają na jej wysokość. Miesięczny koszt abonamentu za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiofoniczny wynosi 27,30 zł, natomiast abonament za samo radio to 8,70 zł miesięcznie.

Niektórzy Polacy nie muszą płacić abonamentu RTV. Do grup zwolnionych z opłaty należą m.in. inwalidzi, w tym inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci, a także osoby niewidome oraz niesłyszące (u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu). Abonamentu nie muszą płacić także obywatele, którzy ukończyli 75 rok życia oraz 60 rok życia, mający prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Zwolnieni z opłaty abonamentowej są również bezrobotni (z prawem do zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego) oraz osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, renty socjalne, zasiłki stałe, okresowe, celowe oraz pomoc dla rodzin zastępczych. Nie muszą jej też wnosić cudzoziemcy, którzy uzyskali w Polsce status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, otrzymujący świadczenia pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego.

Portal Wirtualnemedia.pl ustalił, że w pierwszym kwartale 2024 roku Urzędy Skarbowe w całej Polsce wyegzekwowały 5,951 mln zł za niepłacenie abonamentu RTV. To trochę mniej niż w tym samym okresie roku 2023, kiedy to udało się wyegzekwować 6,305 mln zł (w całym 2023 roku było to 22,164 mln zł).