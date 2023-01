Urządzenie, którego boją się komary. Powstało dla armii USA

Naukowcy z Uniwersytetu Florydy opracowali dla armii USA specjalne urządzenie do walki z uciążliwymi komarami. Rozwiązanie ma za sobą 4-tygodniowe testy w warunkach pół polowych, które zrealizowano w Departamencie Rolnictwa Stanów Zjednoczonych w Gainesville. W trakcie badań naukowcy sprawdzili, jak działa pasywne urządzenie, które tak naprawdę jest rurką o długości 2,5 cm z polipropylenowego tworzywa sztucznego, kryjącą w sobie dwie mniejsze rurki oraz bawełnę zawierającą repelent - transflutrynę. Jest to organiczny insektycyd uważany za bezpieczny dla ludzi i zwierząt.

Naukowcy przymocowali 70 urządzeń do otworu dużego namiotu wojskowego za pomocą żyłki wędkarskiej. Drugi namiot, będący pomieszczeniem kontrolnym, nie został zabezpieczony w żaden sposób. Następnie badacze wypuścili przechowywane wcześniej w specjalnych klatkach komarach. Zrobili to w różnych miejscach wokół namiotów. Okazało się, że jego rozpylanie skutecznie zapobiegało przedostawaniu się wielu gatunków komarów na obszar objęty badaniami, o czym donosi Tech Xplore. Większość komarów zginęła lub została skutecznie odstraszona w ciągu 24 godzin. Urządzenie zapewniało ochronę do czterech tygodni, ale naukowcy chcą wydłużyć jej okres do trzech miesięcy.