Wojna w Ukrainie. Powstał miotacz koktajli Mołotowa

Nowoczesne czołgi są na masowo produkowane koktajle Mołotowa odporne , ale te dalej mogą być skuteczne przeciwko lżejszym pojazdom opancerzonym, bądź po prostu ciężarówkom transportującym piechotę lub amunicję. Szczególnie jeśli połączymy to z faktem, że Rosjanie wzmacniają ochronę pojazdów drewnem ...

Potrzeba jest matką wynalazków, więc w terenie pojawiło się już kilka rozwiązań. Mieliśmy już przypadki wykorzystania do tego celu komercyjnych dronów, ale teraz pojawiło się znacznie tańsze rozwiązanie. Poniżej zamieszczamy nagranie z testów swego rodzaju moździerza na sprężone powietrze miotającego butelki z substancją zapalającą nawet na odległość 200 m jeśli wierzyć twórcy.

Jest to prosta rura z zaworem spustowym oraz zbiornikiem na jednym końcu, do którego wężykiem jest wtłaczane powietrze najpewniej z butli bądź kompresora schowanego w samochodzie. Zasada działania jest prosta, po prostu od strony wylotu wsadza się koktajl Mołotowa (dnem do dołu) z podpalonym knotem, a następnie otwiera zawór i można rzec ognisty trunek leci tam gdzie powinien