Zabierz ze sobą na spacer. Odstraszy kleszcze w mig

Wiosna to nie tylko czas, kiedy cieszymy się wyższymi temperaturami i promieniami słońca. Niestety, wraz z jej nadejściem pojawiają się również kleszcze. Ich ukąszenia stanowią zagrożenie nie tylko dla zdrowia, ale i życia, ponieważ mogą prowadzić do poważnych chorób, takich jak borelioza czy zapalenie opon mózgowych. Podczas wiosennych spacerów warto więc zadbać o to, aby w miarę możliwości unikać ukąszeń przez kleszcze.