Zapomnij o fotowoltaice. To będzie nieograniczone źródło energii

Fuzja jądrowa jest reakcją zachodzącą wewnątrz gwiazd (wliczając w to także Słońce). Jest to proces, który je zasila, dlatego naukowcy próbują odtworzyć go na Ziemi, aby uzyskać niemal nieograniczone źródło energii. Eksperci zapewniają, że elektrownia termojądrowa będzie znacznie wydajniejsza niż tradycyjna. Dla przykładu, atomy wodoru skumulowane w ilości odpowiadającej przestrzennie rozmiarom ananasa są w stanie zapewnić tyle samo energii, co 10 tys. ton węgla.