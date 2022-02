To będzie najszybszy samolot świata? Chcą go stworzyć Szwajcarzy

Zgodnie z planami firmy ma to być maszyna hipersoniczna, co oznacza, że jej prędkość wyniesie co najmniej Mach 5 (ok. 6125 km na godzinę). Podróż z Warszawy do Nowego Jorku trwałaby w tym przypadku zaledwie godzinę i siedem minut. Z Waszyngtonu do Pekinu dotarlibyśmy w godzinę 49 minut, a z Warszawy do Krakowa – w niecałe trzy minuty.