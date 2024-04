Zmiany w ustawie o OZE. Czego mogą oczekiwać prosumenci?

Ministerstwo Klimatu i Środowiska intensywnie pracuje nad zmianami w ustawie o odnawialnych źródłach energii. Jest to niezbędne, aby dostosować polskie regulacje do standardów Unii Europejskiej, co równocześnie przyczyni się do intensyfikacji wsparcia dla rozwoju sektora OZE w Polsce. Zmiany te dotkną również prosumentów, czyli tych, którzy sami produkują energię na własne potrzeby.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska stwierdziło, że obecnie obowiązujące przepisy nie zachęcają do inwestowania w sektor odnawialnych źródeł energii. Co więcej, regulacje te są także niezgodne z nowymi wymogami europejskimi. W efekcie legalność daje to podstawy do podważenia legalności przyznawanego na ich podstawie dofinansowania.

Przeprowadzenie gruntownych zmian, które usprawnią cały system regulacyjny, jest zatem niezbędne. Projektowane nowelizacje mają na celu nie tylko przyspieszenie rozwoju OZE, ale również zmniejszenie zależności od konwencjonalnych źródeł energii.

Łatwiejsze uzyskanie pozwoleń na budowę i koncesji

Za najważniejszą z planowanych zmian można uznać uproszczenie procedur dotyczących zezwoleń na projekty OZE. Ma ona na celu ułatwienie uzyskania koncesji na produkcję energii elektrycznej czy ciepła oraz niezbędnych pozwoleń na budowę oraz przyłączenie do sieci energetycznej, .

Planowana jest też zmiana w zakresie uzyskiwania decyzji środowiskowych. Przedsięwzięcia związane z budową infrastruktury energetycznej oraz magazynów energii będą traktowane jako działania służące celom publicznym, które przyczyniają się do poprawy stanu zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.

Zmiany w rozliczeniach za pomocą net-billing

Zmiany mają dotknąć także system rozliczeń net-billing, który wprowadzony został w miejsce poprzedniego systemu net-metering. System ten umożliwia prosumentom sprzedawanie nadwyżek energii i w razie potrzeby ich zakup. Nowe regulacje zakładają zwiększenie maksymalnej możliwej nadpłaty z 20% do 30%, co ma stanowić zachętę do zwiększenia ilości energii wprowadzanej do sieci przez prosumentów.