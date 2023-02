Zwiększony popyt na pompy ciepła trwa. Tyle Polacy kupili ich w zeszłym roku

Zainteresowanie pompami ciepła w naszym kraju wciąż rośnie. Z najnowszych danych wynika, że w 2022 r. prawie co trzecie kupowane urządzenie do ogrzewania było właśnie pompą ciepła.

Statystyki dotyczące sprzedaży pomp ciepła w Polsce opublikował PORT PC. Obejmują one cały rok 2022, w trakcie którego sprzedanych zostało w naszym kraju aż 203,3 tys. pomp ciepła. Zdecydowaną większość (188,2 tys.) stanowiły urządzenia typu powietrze-woda. 7,2 tys. osób zdecydowało się na gruntową pompę ciepła, a 7,9 tys. klientów ograniczyło się do pompy ciepła mającej służyć wyłącznie do przygotowywania ciepłej wody użytkowej.

Polacy kupują coraz więcej pomp ciepła

Doskonale widać, że Polacy bardzo mocno zmienili swoje preferencje zakupowe i nieustannie kierują wzrok właśnie w kierunku pomp ciepła. Rok 2022 przyniósł wzrost sprzedaży o aż 120 proc. w porównaniu do roku 2021, który również był rekordowy. Trend jest jednoznaczny, a porównując sytuację do tej sprzed 10 lat, można mówić o aż 100-krotnym wzroście sprzedaży pomp ciepła typu powietrze-woda. To właśnie one królują, ponieważ są dużo tańsze w zakupie, a dodatkowo ich montaż jest znacznie mniej kłopotliwy niż gruntowych pomp ciepła. Te ostatnie wymagają wykorzystania ciężkiego sprzętu oraz wykonania odwiertów na kolektory pionowe lub przekopów pod kolektor poziomy.

Źródło zdjęć: © PORT PC Statystyki sprzedaży pomp ciepła w Polsce

Podobnie sytuacja wygląda w większości Europy. W Niemczech zeszły rok przyniósł wzrost rynku pomp ciepła o 53 proc. Duże zainteresowanie tym rodzajem ogrzewania jest także we Francji, w Belgii oraz u naszych południowych sąsiadów. Sprzedaż rośnie również w Norwegii oraz w Finlandii, mimo tego, że są to rynki bardzo dojrzałe jeśli chodzi o pompy ciepła.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Domy ze ścianami z papieru. "Grzanie zaczęło się już we wrześniu. Rewolucja musi przyspieszyć"

W Polsce są dostępne programy wsparcia i sytuacja wygląda zupełnie inaczej - chętnych nie brakuje. Pod koniec 2022 r. w programie "Czyste Powietrze" udział pomp ciepła we wnioskach sięgnął aż 63 proc. Dla porównania w styczniu 2022 było to tylko 28 proc. Nie brakuje zainteresowanych programem "Moje Ciepło" przeznaczonym dla właścicieli nowych budynków jednorodzinnych charakteryzujących się zwiększonym standardem energetycznym.

Jak przyszłość czeka pompy ciepła?

Eksperci PORT PC zauważają, że agresja Rosji na Ukrainę przyczyniała się do przyspieszenia transformacji energetycznej w Europie. Plany Unii Europejskiej w kwestii odejścia od paliw kopalnych, programy wsparcia, a także bezobsługowa charakterystyka pomp ciepła gwarantująca użytkownikom bardzo wysoki komfort i opłacalność w eksploatacji względem innych źródeł ogrzewania powinny przyczynić się do dalszych wzrostów sprzedaży tych urządzeń. W odniesieniu do polskiego rynku i pomp ciepła typu powietrze-woda w 2023 roku może być to nawet 50 proc., co w porównaniu do omówionego i rekordowego 2022 roku przełoży się na bardzo dużą liczbę sprzedanych urządzeń. Wśród ewentualnych problemów eksperci podają przede wszystkim możliwe braki odpowiednio wykwalifikowanych instalatorów.

Mateusz Tomczak, dziennikarz Gadżetomanii