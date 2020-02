Netflix udostępnia swój film za darmo. Szkoda, że nie robi tak częściej

Film jest netflixowską adaptacją książki "Do wszystkich chłopców, których kochałam", autorstwa Han Jenny. Chociaż to komedia romantyczna, teoretycznie przeznaczona dla nastolatków, to film jest wart obejrzenia nawet jeśli nie jesteście fanami tego gatunku.

Powieść opowiada o dziewczynie, której sekretne listy miłosne przypadkowo trafiają do pięciu podobających się jej chłopaków. Jak możecie się domyślić, akcja filmu jest kuriozalna. Sama produkcja okazała się na tyle dużym sukcesem, że Netflix postanowił nagrać kolejną część. I jest już dostępna w serwisie.

"Do wszystkich chłopców, których kochałam" za darmo w Netflixie

Natomiast pierwsza część "Do wszystkich chłopców, których kochałam" dostępna jest teraz za darmo. Ten dość specyficzny sposób reklamy budzi nadzieję, że tego typu praktyki będą teraz popularniejsze. W świecie gamingowym rozdawanie gier za darmo, aby przyciągnąć fanów do swojego sklepu, jest już niemalże standardem.

Niestety nadzieja szybko umiera. Film będzie dostępny za darmo jedynie przez 28 dni. Netflix nic nie rozdaje, a jedynie reklamuje w ten sposób swoją kolejną produkcję. "Do wszystkich chłopców, których kochałam" możecie obejrzeć za darmo pod tym adresem.

