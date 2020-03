IPhone - dlaczego warto go kupić?

Artykuł sponsorowany

Chociaż konkurencja nieustannie stara się prześcignąć produkty Apple, kultowy już iPhone nadal bije rekordy popularności. W ubiegłym roku modele XR i 11 były najczęściej kupowanymi smartfonami na świecie! Według statystyk, na liście dziesięciu najpopularniejszych telefonów w 2019 roku aż 5 z nich to produkty tej marki. Dlaczego tak się dzieje? Dowiedz się, dlaczego warto kupić iPhone!

IOS czy Android?

Ogromną zaletą telefonów od Apple jest wyjątkowy system operacyjny w iPhone, czyli iOS. Smartfony z Androidem są z reguły tańsze. W najnowocześniejszych modelach różnice w użytkowaniu są niewielkie, ale wraz z upływem czasu zaczynają się pogłębiać. System operacyjny iPhone jest uznawany za bardziej intuicyjny, wygodniejszy w obsłudze, a także bardziej gustowny. Niektórzy zarzucają mu większą liczbę płatnych aplikacji, ale te nie dość, że nie są wcale drogie, to są przy tym o wiele nowocześniejsze. W porównaniu iOS czy Android zdaniem wielu specjalistów bezkonkurencyjny jest autorski system Apple. Oprogramowanie od Google w tańszych modelach smartfonów po kilku latach zaczyna bardzo zwalniać, ma tendencje do zacinania się i częstych awarii. Nawet starsze modele iPhone słyną z tego, że po 3,4 latach intensywnego użytkowania nadal działają bez zarzutu! Ponadto wprowadzanie konfiguracji w telefonach iPhone nie jest skomplikowane, natomiast jeśli jednak sprawiają nam one trudność możemy udać się do serwisu iPhone.

Zobacz również: Pierwsze wrażenia: Acer Aspire S3

7 powodów, dlaczego warto kupić Iphone Apple

By najlepiej przestawić zalety smartfonów tej marki, wymienimy 7 powodów, dlaczego warto kupić iPhone! Oto argumenty za kupnem telefonu marki Apple:

1. Intuicyjna obsługa – system iOS jest niezwykle prosty w obsłudze. Poradzą sobie z nim zarówno osoby młode, jak i starsze, często mające kłopoty z nowinkami.

2. Najnowocześniejsza technologia – każdy kolejny, nowy iPhone jest lepszy od poprzedniego. Marka stawia na pionierskie rozwiązania, które ułatwiają i uprzyjemniają korzystanie ze smartfona oraz dodają do niego nowe, zachwycające funkcje.

3. Wygoda użytkowania – marka stara się tak tworzyć smartfony oraz dedykowane do nich akcesoria, by korzystanie z nich było jak najwygodniejsze. Apple przoduje m.in. w technologii bezprzewodowej – firma jako pierwsza stworzyła AirPods, czyli słuchawki bez kabli. Bateria w iPhone jest także jedną z najbardziej wytrzymałych.

4. Piękne zdjęcia – zarówno aparat (lub aparaty!) jak i wyświetlacz w iPhone umożliwiają wykonywanie oraz obróbkę zachwycających zdjęć, a także filmów wysokiej jakości. Efekty dorównują profesjonalnemu sprzętowi!

5. Bezpieczeństwo – produkty Apple słyną ze skutecznych zabezpieczeń. Są to nie tylko nowoczesne metody blokady (za pomocą twarzy lub odcisku palca), ale też silne protokoły chroniące prywatne dane. W razie jakichkolwiek kłopotów natury technicznej można skorzystać z pomocy w specjalistów w serwisach Apple, takich jak np. ZbitaSzybka.pl.

6. Staranne wykonanie i piękny design – wiele osób zwraca uwagę nie tylko na działanie, ale też wygląd urządzeń. Smartfon jest przecież gadżetem towarzyszącym nam przez większość dnia. Produkty Apple od lat zachwycają nowoczesnym, minimalistycznym designem i mają wyraźny wpływ na najmodniejsze trendy.

Zakup Iphone – gdzie się udać?

Jeśli poczułeś się przekonany do tej marki, z pewnością zastanawiasz się, gdzie kupić iPhone Apple. Najlepiej udać się do autoryzowanych salonów Apple, ewentualnie skorzystać z oferty sprawdzonych sklepów z elektroniką. Decydując się na zakup przez internet za podejrzanie niską cenę możemy paść ofiarą oszustwa, ponieważ zakupimy podróbkę.

iPhone Apple to najdroższe smartfony na świecie, dlatego gdy zakupimy już ten odpowiedni model warto go dokładnie zabezpieczyć. W dzisiejszych czasach smartfony są coraz cieńsze przez co niestety są bardziej podatne na uszkodzenia. Najczęstszym uszkodzeniem jest pęknięty wyświetlacz w telefonie. W takiej sytuacji powinniśmy udać się do serwisu iPhone, jak zbitaszybka.pl w celu wymiany wyświetlacza, a także zabezpieczenia go na wypadek ewentualnych uszkodzeń w przyszłości.

Artykuł sponsorowany