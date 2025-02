Bateria szybciej pada w chłodne dni? Wyłącz tę funkcję w telefonie

Baterie litowo-jonowe, które zasila większość smartfonów, nie radzą sobie dobrze w niskich temperaturach. Jony, które odpowiadają za przepływ prądu, poruszają się wolniej, co prowadzi do szybszego wyczerpania baterii. Dodatkowo telefony są skalibrowane do pracy w umiarkowanych warunkach od 0°C do 32°C, co oznacza, że uruchamianie urządzenia w niższych temperaturach może spowodować jego nagłe wyłączenie.