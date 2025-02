Jak poprawnie ładować iPhone'a? Koniecznie zmień jedną rzecz

Telefony marki Apple cieszą się ogromną popularnością na świecie. Mimo że iPhone to urządzenie naprawdę wysokiej jakości, jego bateria bywa problematyczna. Zużyta bateria utrudnia codzienne korzystanie z telefonu, dlatego warto znać zasady jego ładowania, ponieważ to właśnie błędy mogą powodować problemy z urządzeniem.

Osoby, które decydują się na korzystanie z produktów Apple, nierzadko są zaskoczone, że ich baterie są mniej wydajne w porównaniu z innymi markami. Niewłaściwe ładowanie dodatkowo pogarsza sytuację, sprawiając, że bateria już po kilku miesiącach użytkowania może wystarczać zaledwie na kilka godzin pracy po pełnym naładowaniu. Jak więc należy prawidłowo ładować iPhone, aby tego uniknąć?

Najczęstsze błędy podczas ładowania telefonu

Mirosław Skwarek podzielił się na TikToku poradami dotyczącymi najczęstszych błędów popełnianych przy ładowaniu urządzeń Apple. Zauważył, że większość użytkowników robi to niewłaściwie, co prowadzi do szybkiego zużycia baterii. Podstawowym błędem jest umieszczanie telefonu w pozycji innej niż pozioma podczas ładowania. Często odkładamy telefon na materac łóżka, co zdaniem Skwarka jest poważnym błędem!

Podczas ładowania, telefon pobiera energię i może się nagrzewać. Gdy urządzenie wraz z ładowarką styka się z materiałem, istnieje ryzyko przegrzania. Najlepiej jest umieścić telefon na płaskiej, chłodnej powierzchni, jak stół lub krzesło. Nocą, mogąc przypadkowo przycisnąć kabel, istnieje ryzyko wyrwania go z gniazda ładowania, co może spowodować trwałe uszkodzenia iPhone’a oraz wiązać się z kosztownymi naprawami.

Jakie akcesoria do ładowania iPhone'a?

Jeśli podczas ładowania zauważasz, że kostka jest gorąca do tego stopnia, że parzy dłonie, wówczas akcesoria do ładowania mogą być uszkodzone. Dotyczy to zarówno kabla, kostki, jak i samego telefonu. Warto nie zwlekać z wymianą, gdyż zbyt wysoka temperatura może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji, a nawet wybuchu ładowarki!

Ładowanie iPhone © Pixabay | mhoppsy