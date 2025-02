Czy i jak myć panele fotowoltaiczne? Najważniejsze fakty i mity

Długotrwała susza atmosferyczna może skłonić właścicieli instalacji do myślenia o usunięciu nagromadzonego pyłu i osadów z paneli . Problemem dla wielu jest pytanie jak skutecznie myć panele, szczególnie te umieszczone na dachach domów. Proces jest stosunkowo prosty, ale warto dobrze się do niego przygotować.

Należy pamiętać, że naturalne zapylenie nie stanowi dużego problemu dla domowych elektrowni. Zwykłe opady deszczu zazwyczaj skutecznie oczyszczają panele. Problemy pojawiają się, gdy deszcz jest rzadki lub mało intensywny, co może prowadzić do długotrwałego zalegania brudu na panelach.

Takie sytuacje wynikają z tego, że deszcz może sprawić, że brud skumuluje się na dolnej krawędzi paneli, co znacznie zmniejsza ich wydajność. Zjawisko to występuje przede wszystkim wtedy, gdy opady są rzadkie lub mało intensywne, poprzez co z pyłu tworzy się błoto trudne do usunięcia.