Empik Premium na 60 dni za darmo. Akcja promocyjna zostaje przedłużona

Empik Premium to usługa działająca na zasadzie subskypcji, dzięki której możemy korzystać m.in. z bezpłatnej dostawy zamówień internetowych kurierem i do paczkomatów, do 20 proc. zniżki na produkty z różnych kategorii oraz zwrot części środków za zakupy (do 600 zł rocznie).

Pierwszy raz z akcją promocyjną "Empik Premium na 60 dni za darmo" ruszyła wraz z początkiem epidemii koronawirusa w Polsce. Tym sposobem Empik ma nadzieję ułatwić zakupy w sieci,z czego skorzystało wtedy ponad pół miliona osób.

Empik poinformował, że w większości nowymi klientami są młode kobiety, a sklep odnotował znaczący wzrost zainteresowania książkami, zarówno drukowanymi, jak i dostępnymi właśnie w formie elektronicznej. Klienci, którzy dołączyli do akcji w minionym miesiącu, dodali do wirtualnych bibliotek w aplikacji aż 2 mln e-booków i audiobooków. Warto wspomnieć, że w ramach Empik Premium użytkownicy mogą pobierać również darmowe audiobooki czy podcasty (dostępnych w aplikacji Empik Go).

Aby skorzystać z promocji, wystarczy wejść na stronę Empik lub zalogować się w aplikacji, a następnie wybrać opcję dołączenia do Empik Premium. Po dwóch miesiącach usługa będzie nas kosztować 9,99 zł za miesiąc, ale w dowolnym momencie można zrezygnować z Empik Premium, bez żadnych dodatkowych kosztów. Szczegóły promocji znajdziecie na stronie sklepu.