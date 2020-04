Koronawirus. Data stosowania nowych przepisów latania dronami przesunięta w związku z pandemią

Nowe przepisy miały zacząć obowiązywać od 1 czerwca 2020. Miały one znacznie usystematyzować i zaostrzyć regulacje dotycząca latania dronami. W praktyce jedynie najmniejsze drony o wadze do 250 gramów i maksymalnej wysokości lotu do 120 metrów będą mogły być pilotowane bez specjalnej licencji.

Ze względu na nadzwyczajną sytuację spowodowaną przez epidemię COVID-19 Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego zwrócił się z prośbą do Komisji Europejskiej o zmianę daty stosowania rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/947 z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie przepisów i procedur dotyczących eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych. Urząd Lotnictwa Cywilnego

Data wprowadzenia nowych regulacji została przesunięta o pół roku na 01 stycznia 2021.

Drony, czyli bezzałogowe statki powietrzne stały się w ostatnich latach niezwykle popularne dzięki stale spadającej cenie. Niejasne przepisy i różnice w nich pomiędzy krajami UE utrudniały używanie ich przez amatorów oraz operatorów filmowych.

Europejskie rozporządzenia określa m.in. klasy dronów oraz nakłada na każdą klasę nowe wymagania i ograniczenia.