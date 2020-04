Okulary VR pozwalają na kąpiel w słynnych, japońskich gorących źródłach

Japonia jest jednym z państw, którego przemysł turystyczny mocno ucierpiał z powodu koronawirusa SARS-CoV-2. Według "The Mainichi Shimbun" jednego z największych japońskich dzienników blisko 90 proc. ryokanów, czyli tradycyjnych gospód oferujących nocleg i wyżywienie w słynnym kurorcie Arima, zostało zamkniętych.

Arima jest zaliczana do najstarszych obszarów występowania gorących źródeł na terenie Japonii. Ludzie z całego świata przyjeżdżali do kurortu, aby zaznać trochę luksusu i wykąpać się w wulkanicznej wodzie. Niestety kryzys spowodowany pandemią wstrzymał ruch turystyczny. W reakcji na zaistniałą sytuację grupa właścicieli postanowiła wprowadzić zupełnie nową jakość świadczenia usług.

Przedsiębiorcy zaczęli publikować nagrania z kąpieli w gorących źródłach na portalu YouTube. Dzięki temu osoby przebywające w domowej izolacji, przy wykorzystaniu okularów VR mają szansę poczuć, jak na wakacjach.

"Japońskie gorące źródła mogą pomóc ludziom przebywającym na kwarantannie i zwiększyć jej efektywność" – napisali przedstawiciele grupy w komunikacie prasowym. "W ten sposób możemy, nawet jeśli w niewielkim stopniu, pomóc w walce z infekcjami i cierpieniem wywołanym nowym koronawirusem" – dodali.

Do tej pory zainteresowani wirtualnymi kąpielami w gorących źródłach, mogli skorzystać z filmów, które powstały w pięciu ryokanach: Arimy Sansoh Goshobessho, Takayamasou Hanano, Taketoritei Maruyama, Tocen Goshoboh i Motoyu Ryuusenkaku.

Jak skorzystać z kąpieli w gorących źródłach?

Są do tego potrzebne okulary VR, wanna, którą należy napełnić gorącą wodą, połączenie z internetem i wybrane nagranie z "oryginalnego", gorącego źródła. Dla lepszego efektu można dodać ulubiony, aromatyczny olejek lub sól do kąpieli. Wysokiej jakości sferyczne nagrania, uzupełnione dźwiękami płynącej wody, pozwalają się zrelaksować i chociaż na kilka chwil przenieść do zupełnie innej rzeczywistości.

Udostępniający wideo ostrzegają i proszą o zachowanie ostrożności, aby uniknąć poślizgnięcia czy utonięcia.