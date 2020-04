Opinia. Państwo jak technologiczna korporacja. Spełnia się sen wielu osób, który okazuje się koszmarem

Państwo ma działać jak firma — w dyskusjach politycznych nierzadko pada takie hasło. Korporacyjne zarządzanie jawi się jako szybkie, konkretne, nastawione na zysk, bez zbędnej biurokracji i nieopłacalnych wydatków. Obecna sytuacja pokazuje, że marzenie niektórych zostało spełnione. Coraz więcej polityków traktuje zarządzanie krajem tak, jakby sterowali firmą. Koronawirus jest też dowodem na to, jak fatalne może mieć to konsekwencje.

Lądowanie giganta z transportem z Chin obrazuje, że politycy odrobili lekcję PR-u. Im więcej czasu mija od przylotu, tym bardziej na jaw wychodzi, jak nie do końca rozsądna była to wizyta. Od razu pojawiły się głosy, że taniej byłoby dostarczyć sprzęt pociągiem lub mniejszymi maszynami w ramach NATO. Po kilku dniach "Wyborcza" napisała, że maseczki nie zostały dokładnie przebadane pod kątem zgodności z unijnymi normami, co świadczy o pośpiechu całej akcji. Słowem — ważniejsze było dobre opakowanie całego wydarzenia niż jego jakość.

An-225 jak czerwona tesla w kosmosie

Wątpię, by ktoś w polskim rządzie wprost inspirował się działalnością Elona Muska, ale nie zmienia to faktu, że cała akcja mogła w pewien sposób kojarzyć się z wysłaniem czerwonej tesli w kosmos. "Genialny miliarder" upiekł dwie pieczenie na jednym ogniu: zrealizował naukowy cel (SpaceX potrzebowało czegoś o wadze ładunków, które podczas normalnych misji będą wynoszone w kosmos), a przy okazji zrobił szum wokół całej akcji. Brzmi znajomo? Nawet jeśli nikt z polskiego rządu nie wpadł na pomysł, żeby naśladować Muska, to i tak w podświadomości zostaje, że takie efektowne PR-owe zagrywki zostają w pamięci.

Tyle że państwo to nie firma sprzedająca auta, która przy okazji ważnego kosmicznego celu dba także o promocję marki. Od polityków powinniśmy wymagać i oczekiwać innego działania. Ale Elon Musk znalazł sposób, żeby dotrzeć do polityków — nawet, jeśli nie naśladują go świadomie.

"Strzały" Donalda Trumpa i jego absurdalne pomysły na poradzenie sobie z koronawirusem mogą przypominać radosną twórczość Elona Muska. Korki w mieście? Wykopmy wielkie tunele i niech tam jeżdżą auta! Akcja ratunkowa? Stwórzmy łódź podwodną, która wprawdzie nie pomoże, ale o Musku znowu zrobi się głośno.

Trump i Musk — biznesmeni rządzą światem

Trump to inny problem — on nie wzoruje się na Musku (chociaż go podziwia), ale po prostu działa jak typowy biznesmen z Doliny Krzemowej przekonany o własnym wizjonerstwie i talencie. Nie tylko uważa, że w pojedynkę może uratować świat — tak tłumaczyć można kolejne głupie "porady" - ale też twierdzi, że pieniędzmi załatwi się wszystko. Stąd pomysł Trumpa, by wykupić niemiecką firmę pracującą nad szczepionką.

Trudno się więc dziwić, że korporacyjne myślenie, przypominające zarządzanie technologiczną firmą, najwyraźniej weszło w krew także innym.

Ministerstwo Kultury jak Jaskier. Grosza daj artyście

Ministerstwo Kultury zachęciło artystów do organizowania akcji w serwisie Patronite. Dzięki temu sympatycy będą mogli zrzucić się na ich działalność, pomagając przetrwać czasy, kiedy nie można grać koncertów czy występować na scenie. Solidarność jest niezbędna, bo jak pisze TokFM spośród 12 tys. wniosków o wsparcie w ramach projektu #kulturawsieci środki finansowe otrzymać może zaledwie co dziesiąty. Reszta może liczyć na patronat resortu kultury na Patronite.

— To jest zwrócenie się do prywatnych osób, które miałyby zrzucać się, kupować dzieło od artystów, a ministerstwo jakby udziela swojego namaszczenia. Ten program jest dla mnie kuriozalny. Zrzucamy się jako społeczeństwo na maseczki, na środki dezynfekujące dla służby zdrowia, na pomoc Biebrzy, na zwierzęta, na biednych, właściwie na wszystko. Gdzie to państwo jest? — pytała Katarzyna Górna, przedstawicielka Obywatelskiego Forum Sztuki Współczesnej.

Kickstarteryzacja polityki

Tam, gdzie wielu chciało je widzieć — stoi w tle, nie wtrąca się, ewentualnie poklepie po plecach i powie "świetny pomysł". Wkroczy do akcji dopiero, gdy będzie się opłacało. Cała akcja przypomina ruchy, które są normą w takich firmach jak Sony czy Xiaomi. Giganci mają swoje własne serwisy crowdfundingowe, gdzie autorzy przedstawiają bardziej ryzykowne projekty. Jeśli wewnętrzne zbiórki wyłonią hit, wówczas taki pomysł może liczyć na rynkową premierę. Jeżeli nie - dzięki za pomysł i inicjatywę.

O ile takie działanie można nawet wyjaśnić tym, że prywatna firma nie chce ryzykować pieniędzy na nietrafione inwestycje (chociaż czy to nie innowacyjnością i związanym z tym ryzykiem nie tłumaczy się faktu, że giganci unikali płacenia podatków?), ale państwo nie zawsze powinno kierować się zyskiem. Szczególnie w takich gałęziach jak kultura, służba zdrowia czy transport publiczny.

Tymczasem to nic nowego — pandemia tylko uwypukla konsekwencje takiej polityki. Podobnie działa przecież budżet obywatelski. To nic innego jak Kickstarter dla propozycji mieszkańców, tyle że najciekawsze projekty funduje się nie na podstawie wpłaconych kwot, ale głosów. O ile dzięki budżetom obywatelskim udało się zrealizować kilka wyczekiwanych przez obywateli rozwiązań, tak możemy się zastanawiać, czy w ten sposób nie wyręcza się pracy miasta i polityków, którzy powinni dbać o miejsca parkingowe, tworzyć skwery czy ścieżki rowerowe.

Z jednej strony oddaje się głos obywatelom, ale z drugiej co z projektami mniej popularnymi, które nie mają szansy powstać, bo grupa zainteresowanych — np. niepełnosprawni — nie jest zbyt liczna? Kickstarteryzacja polityki, na wzór firm technologicznych, może szkodzić mniejszościom, bo ignorowane będą mniej popularne, ale równie potrzebne inwestycje. Koronawirus — a przy okazji pożary — pokazują, co dzieje się, gdy wcześniej państwo zawodziło i teraz musi ratować się zbiórkami.

Wpadliśmy w błędne koło. Absurdalne rady Trumpa, jakby inspirowane działalnością Elona Muska, paradoksalnie wpychają ludzi w ramiona wizjonerów z branży technologicznej. Dużym autorytetem w sprawie koronawirusa stał się Bill Gates. Nie tylko przeznacza pieniądze na walkę z pandemią, ale też wyjaśnia, jak powinna się nazywać oraz przewiduje, kiedy powstanie szczepionka. Niby Gates na pewno otacza się ekspertami, ale jego aktywność dobitnie uzmysławia, co dzieje się, kiedy politycy czy medyczni eksperci przestają być autorytetami. Zwracamy się w stronę szefów korporacji, którzy wykorzystując słabości państwa, stali się jedynym źródłem ratunku. Nie zmieni to sytuacji — politycy chcąc uszczknąć coś z popularności Gatesa, będą musieli zachowywać się tak, jakby dowodzili Microsoftem, a nie losem milionów obywateli.

Może się więc okazać, że tacy ludzie jak Musk, Gates czy Zuckerberg nigdy nie będą musieli ubiegać się o prezydenturę. Ich wpływ na politykę jest dużo większy, na dodatek sięga dużo dalej niż tylko kraj, w którym dany przywódca rządzi.