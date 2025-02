Palenie mokrym drewnem. Ryzyko dla portfela, zdrowia i środowiska

Drewno jest jednym z często wybieranych paliw do ogrzewania domów w okresie zimowym. Uznawane za odnawialne źródło energii, spełnia tę rolę tylko, gdy jest całkowicie suche. Korzystanie z mokrego drewna prowadzi do kłopotów z kominem i piecem, a w przypadku skargi sąsiada można otrzymać wysoki mandat.

Gęsty, siwy dym unoszący się z kominów w okolicy często wskazuje na palenie mokrym drewnem. Wiele osób nie zwraca uwagi na to, co wkłada do pieca, co skutkuje znacznym zanieczyszczeniem powietrza oraz potencjalnymi problemami z systemem grzewczym. Ci, którzy decydują się na mokre drewno, ponoszą większe straty, niż im się wydaje.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Czy warto kupić statyw Ulanzi Fotopro F38 Quick Relase Video Travel Tripod 3318?

Palenie mokrym drewnem - dlaczego tego nie robić?

Mokre drewno często trafia do kotłowni w zimie, gdy kończą się zapasy suchego opału. Choć wydaje się to ekonomiczne w krótkiej perspektywie, właściwości energetyczne mokrego drewna są znacznie gorsze, generując mniej ciepła. Do ogrzania takiej samej przestrzeni potrzeba więcej mokrego opału, co oznacza dodatkowe koszty, uszkodzenia komina oraz dodatkowe emisje zanieczyszczeń.

Palenie mokrym drewnem niesie za sobą nie tylko kwestie finansowe, ale również ryzyko dla komina i pieca. Woda w drewnie paruje i powoduje powstanie niebezpiecznych substancji, które osadzają się w przewodach kominowych jako lepkie kreozoty. To smolista warstwa blokująca komin, mogąca prowadzić do cofania się dymu i zagrożeń dla zdrowia.

Jaki mandat za palenie mokrym drewnem?

Powszechnie wiadomo, że spalanie zmienia drewno w toksyczny dym, niosący zagrożenie dla atmosfery. Spalanie mokrego drewna prowadzi do powstania gęstego smogu zawierającego lotne smoły, które wprowadzają rakotwórcze substancje do płuc. Ryzyko nowych chorób, aktywacji astmy czy problemów z oddychaniem jest wyraźne. Specjaliści ostrzegają, że benzo-a-piren, jedna z niebezpiecznych substancji w smogu, wpływa na układ odpornościowy, płodność i zdrowie wątroby.