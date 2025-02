Ile przetrwają bloki z wielkiej płyty? Eksperci podali dokładną datę

Początki wielkiej płyty w Polsce sięgają 1958 roku , kiedy to pierwszy taki budynek pojawił się na Jelonkach. Z czasem liczba tego typu bloków rosła, jednak tłumy chętnych wciąż oczekiwały na przydział mieszkania. W PRL-u mieszkanie w takim bloku było szczytem marzeń. Mimo upływu lat, ten styl budownictwa nadal ma wielu zwolenników. Ale co czeka te konstrukcje w przyszłości? Specjaliści mają swoje przewidywania na temat ich trwałości.

Eksperci oceniają cechy bloków z wielkiej płyty i podkreślają, że projektanci z okresu PRL-u nie docenili swoich prac. Ich zdaniem te konstrukcje mogą przetrwać od 100 do 120 lat po zakończeniu budowy, co oznacza, że mogą stać aż do 2060, a nawet 2080 roku!