Sonos Arc: pierwszy soundbar firmy z Dolby Atmos - znamy cenę i premierę

Sonos Arc — pierwszy soundbar Sonos z Dolby Atmos

Arc to listwa głośnikowa i następca modelu Beam, a zarazem pierwszy soundbar Sonos z obsługą najlepszego formatu dźwięku Dolby Atmos.

Wyróżnia się podłużnym kształtem i zakrzywioną pod kątem 270 stopni maskownicą. Dzięki temu zarówno sprzęt zarówno estetycznie wygląda, jak i z łatwością emituje dźwięk w wielu kierunkach.

Ułożenie głośników w Sonos Arc (Sonos)

W uzyskaniu jak najlepszego dźwięku pomógł firmie Sonos znany inżynier dźwięku Chris Jenkins, który wygrał Oscara za film "Mad Max: na drodze gniewu".

Jakimi parametrami odznacza się więc Sonos Arc? Zapewnia dźwięk 5.0 i można go wzbogacić o opcjonalny subwoofer (Sonos Sub - o nowej wersji tutaj) i dwa głośniki przestrzenne Sonos SL.

Sprzęt złożony jest z jedenastu wzmacniaczy impulsowych (klasy D), z czego osiem z nich to eliptyczne głośniki niskotonowe oraz trzy wysokotonowe głośniki z jedwabną kopułką. Te ostatnie są umiejscowione ze specjalnie dobranym nachyleniem. Dwa z nich odpowiadają za efekty wysokościowe, a dwa za dźwięk boczny.

Sonos Arc wraz z Sonos Sub jako zestaw 5.1 (Sonos)

Ważną funkcjonalnością jest tutaj obsługa HDMI eARC, czyli protokołu pozwalającego na podłączenie soundbara w jedno gniazdo HDMI, a następnie uzyskanie dźwięku na dowolnym innym urządzeniu podłączonym do telewizora (oraz z wbudowanych aplikacji Smart TV). Naturalnie po podłączeniu do telewizora można używać pilota od odbiornika do kontrolowania głośności soundbara.

Ponadto jeśli wasz telewizor obsługuje eARC, to już nie będziecie potrzebowali dodatkowego sprzętu by np. mieć najlepszy dźwięk Dolby True HD z Dolby Atmos z filmów na płytach 4K Ultra HD Blu-ray.

Arc posiada również 4 mikrofony dalekosiężne i jest zgodny z Amazon Alexa i Asystentem Google. Sprzęt pozwala również na automatyczną kalibrację w odniesieniu do warunków akustycznych naszego pokoju aplikacją Trueplay.

Sonos Arc dostępny jest w kolorze białym i czarnym (Sonos)

Sonos Arc zgodny jest także z Apple AirPlay 2 (przesyłanie muzyki z np. iPhone'a). Soundbar ma również tryb wzmacniania klarowności mowy w filmach, jak i tryb nocny, dzięki któremu nie powinniśmy naprzykrzać się sąsiadom.

Cena i dostępność

Sonos Arc wejdzie do sprzedaży w Polsce już 10 czerwca 2020. Zamówienia przedsprzedażowe można składać już teraz. Sprzęt kosztuje 3899 złotych.