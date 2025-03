Jak pozbyć się tęczowych przebarwień w garnku? Zrób to w prosty sposób

Garnki wykonane są najczęściej ze stali nierdzewnej oznaczonej jako "18/10", co oznacza 18 proc. zawartości chromu i 10 proc. niklu . Chrom zapewnia odporność na korozję, a nikiel odpowiada za połysk. Mimo to, czasami na dnie naczynia pojawiają się kolorowe smugi, które nie są szkodliwe, ale mogą być mylone z rozlaną benzyną.

Aby uniknąć przebarwień, należy prawidłowo użytkować garnki. Przebarwienia pojawiają się, gdy metal ma zbyt duży kontakt z solą, octem lub kwaśnymi substancjami . Dlatego sól do gotującej się wody na makaron należy dodawać dopiero wtedy, gdy woda zacznie wrzeć.

Kolor płomienia gazu ma znaczenie. Na co należy zwrócić uwagę?

Kwasek cytrynowy to pierwszy sposób na usunięcie przebarwień. Wystarczy wsypać torebkę kwasku do garnka i wyszorować go zwilżoną gąbką. Alternatywnie można użyć soku z cytryny. Jeśli nie posiadasz kwasku ani cytryny, wypróbuj trik z octem. Zalej garnek niewielką ilością octu i przetrzyj gąbką, a plamy powinny natychmiastowo zejść.