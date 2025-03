Otwór w zlewie i umywalce. Do czego tak naprawdę służy?

Otwory w zlewach i umywalkach to elementy, które często są pomijane. Wielu z nas nie zastanawia się nad ich funkcją, traktując je jako zbędny dodatek. Tymczasem ich obecność jest kluczowa dla bezpieczeństwa i funkcjonalności naszych łazienek.

Otwory w zlewach i umywalkach są połączone z odpływem. Kiedy poziom wody zaczyna się podnosić, nadmiar jest kierowany specjalnym kanałem do odpływu, co zapobiega wylewaniu się wody na podłogę. To proste, ale skuteczne rozwiązanie, które działa jak bezpiecznik.