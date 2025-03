Jazda na rezerwie paliwa. Ile kilometrów można przejechać?

Jazda na rezerwie paliwa to wyzwanie, które wielu kierowców podejmuje z różnych powodów. Zasięg na rezerwie zależy od kilku czynników , takich jak pojemność zbiornika paliwa, rodzaj napędu, specyfika drogi, po której się poruszamy, a także prędkość jazdy i warunki pogodowe. Niektóre samochody mogą przejechać na rezerwie nawet do 80 km, inne między 100 km a 120 km, a rekordziści osiągają nawet 150 km . Kluczowe jest jednak, aby nie polegać na tych wartościach i zawsze starać się tankować na czas.

Jazda na rezerwie niesie ze sobą ryzyko uszkodzenia kluczowych elementów samochodu. Najczęstszą awarią jest uszkodzenie pompy paliwa, która musi być odpowiednio chłodzona przez paliwo. Zasysanie powietrza zamiast benzyny może prowadzić do jej poważnego uszkodzenia. Dodatkowo, wtryskiwacze podające paliwo do silnika mogą ulec zniszczeniu, zwłaszcza gdy w baku znajdują się zanieczyszczenia. Jazda na "oparach" może również prowadzić do zasysania powietrza do przewodów paliwowych, co może być problematyczne, zwłaszcza w silnikach wysokoprężnych.