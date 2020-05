Sharp HT-SBW800 - recenzja. Zrobisz nim kino domowe wysokiej klasy za nieduże pieniądze

Zanim opiszę możliwości tego konkretnego modelu listwy głośnikowej, jaką jest HT-S8BW800, warto na początku zadać sobie dwa istotne pytania. Pierwsze z nich dotyczy samego sensu posiadania takiego sprzętu. Odpowiedziałem na nie w tym tekście.

Drugie natomiast dotyczy najnowszego formatu Dolby Atmos i tego – czym on w ogóle jest i czy warto przejmować się jakością dźwięku w ogóle.

Sharp HT-SBW800 – czym się wyróżnia ten soundbar?

Sharp HT-SBW800 to zestaw złożony z listwy głośnikowej oraz subwoofera (głośnika niskotonowego). Zapewnia on dźwięk w konfiguracji 5.1.2 wraz z obsługą formatów obiektowych (inaczej: 3D), takich jak Dolby Atmos i DTS:X.

Jest to zarazem jeden z najtańszych soundbarów, które zapewniają Dolby Atmos. W tej samej półce cenowej plasuje się między innymi Samsung Harman Kardon HW-Q70R. Jednakże produkt Sharpa posiada dwa kanały dźwięku więcej oraz znacznie wyższą moc (570 W vs 330 W).

Sharp HT-SBW800 ma dwa głośniki wysokościowe zapewniające efekty Atmos (Jakub Krawczyński)

Poza tym produkt Sharp dysponuje funkcjami, które możemy znaleźć dopiero w sprzętach o 1000 lub 1500 złotych droższych. Czy jednak te parametry "na papierze" w połączeniu z bardzo przystępną ceną są tak imponujące w praktyce? Sprawdźmy.

Sharp HT-SBW800 – ogólne wrażenia

Lista głośnikowa Sharp to naprawdę dobrej jakości produkt w swojej cenie. Zacznijmy od tego, że rzadko kiedy w tej półce cenowej mamy w takim sprzęcie trzy porty HDMI. Są tutaj bowiem dwa wejścia HDMI oraz jedno wyjście (HDMI ARC).

Tyle portów to więcej opcji. Mogą się one przydać, jeśli chcemy podłączyć bezpośrednio inny sprzęt, np. konsolę Xbox One S lub X i wtedy cieszyć się najlepszym formatem audio, Dolby True HD z Dolby Atmos.

Ewentualnie można i w ten sposób jednocześnie podłączyć soundbar do dekodera telewizyjnego, aby przez niego płynął dźwięk. Oczywiście to wszystko jest zbędne, jeśli nasz telewizor posiada gniazdo HDMI ARC, a większość z odbiorników 4K Ultra HD dostępnych od 4 lat takowe ma.

Dzięki niemu wystarczy, że podłączymy soundbar do portu ARC, a każde inne podpięte pod telewizor (i aplikacje Smart TV) urządzenie skorzysta z naszego sprzętu.

Wydajność

Sharp HT-SBW800 oferuje szeroką paletę dźwięków, a efekt przestrzenności jest poszerzony dwoma głośnikami bocznymi. Daje to efekt dobrej separacji kanałów – na przykład łatwo w grze spostrzec się, z której strony nadciąga przeciwnik. Ale nie tylko miłośnicy konsol będą mieli z tego sprzętu pożytek.

Konsole Xbox One X oraz S jako jedyne obsługują Dolby Atmos (Jakub Krawczyński)

Największą jego zaletą są oczywiście dedykowane głośniki pionowe, które dzięki opisanemu wcześniej Dolby Atmos wprowadzają inny wymiar kina domowego do naszego mieszkania. I to w jednej z najbardziej przystępnych cen na rynku (2499 złotych).

Dzięki niemu strzelaniny, pościgi, wybuchy czy też efekty atmosferyczne w filmach będą nas oplatały "aureolą dźwięku" i lepiej się wczujemy w bieg wydarzeń. Bardzo łatwo będzie docenić dobrodziejstwa tego soundbaru, jeśli właśnie ogląda się filmy z dźwiękiem w Atmos, jakie można z łatwością znaleźć na Netflixie, Amazon Prime Video i Apple TV.

Soundbar Sharp dostarcza bardzo wyraźnych dialogów, jak i naprawdę dobrych basów. Tony średnie mogłyby za to mieć nieco więcej niuansów, ale w tym przedziale cenowym nie można mieć wszystkiego.

Bezprzewodowy subwoofer do soundbara Sharp HT-SBW800 (Jakub Krawczyński)

Jeśli mam się czegoś przyczepić, to na pewno subwoofer. Ma on sporą moc, ale niestety pasmo przenoszenia. W praktyce wygląda to tak, że potrafi w wielu przypadkach nie "wchodzić", lub nagle nieco ucichnąć. Wtedy, gdy oczywiście trzeba "zadudnić", to go usłyszymy naprawdę głośno. Gdyby nie ten mankament, byłby to sprzęt idealny.

Wygląd, pilot, funkcjonalność

Jak na swoją szerokość 120 cm (osobiście polecałbym do telewizora 65'' lub 75''), to soundbar ten jest zadziwiająco lekki. Nie jest on majstersztykiem jeśli chodzi o samo wykonanie (w kwestii materiałów), ale na pewno wygląda ciekawie. Ma on standardowy profil, a więc nie będzie się ześlizgiwał spod telewizora, choć jest jednocześnie nieco wyższy niż większość soundbarów.

Pilot, który zasilany jest dwiema bateriami AAA ma duży plus w postaci tego, że nie tylko możemy go położyć, ale też postawić go pionowo na stoliku.

Soundbar Sharp przy podłączeniu ARC, a więc pozwalającym na kontrolowanie głośności pilotem od telewizora — reaguje na sygnał zadziwiająco szybko. To kolejny, spory atut.

Pilot do soundbara postawimy także pionowo (Jakub Krawczyński)

Z kolei z małych uniedogodnień, wymienię dwie przypadłości. Testując go z konsolą Xbox One X przez HDMI ARC czasami przy przełączaniu się między źródłami obrazu lub po okresie beczynności zapominał jakie miał ustawione wartości tonów wysokich i niskich. Oprócz tego przy przełączaniu się między słuchawkami a soundbarem i wybraniu trybu Dolby Atmos na konsoli wydobywał się trzask.

Jeśli chodzi o możliwości przepuszczania sygnału, to brakuje mu opcji przepchnięcia automatycznego trybu gry oraz HDR w grach (w filmach i na Netflixie i innych aplikacjach jest). Tak więc polecam jednak korzystać z podłączenia HDMI ARC, a nie robienia pętli z dwoma kablami HDMI (jeden od konsoli na wejście w soundbarze, a drugi od soundbara do TV).

Werdykt, opłacalność

Pomimo kilku małych wad, Sharp HT-SBW800 może stać się absolutnym hitem cenowym w Polsce. Jest to bardzo przystępny i jeden z najtańszych soundbarów Dolby Atmos na rynku. Jego wartość jest o tyle większa, że soundbary 5.1.2 kosztują koło 3500–4000 złotych (tym bardziej takie z trzema portami HDMI) – a tutaj sprzęt kosztuje 2500 zł.

Ten sprzęt może być Twoją przepustką do kinowych doznań. Szczególnie jeśli nie stać Cię na rozbudowany zestaw kina domowego, a nie chciałbyś utknąć z kiepskimi głośnikami w telewizorze.

