Garmin zapowiada inteligentny zegarek, który można naładować… energią słoneczną

Wprawdzie Garmin model quatix 6x Solar kieruje głównie do żeglarzy, tak i szczury lądowe będą miały z niego pożytek. Tym bardziej, że jedna z jego funkcji naprawdę imponuje.

Chodzi właśnie o możliwość ładowania energią słoneczną. Jak zapowiada producent, bateria może działać 30 dni bez ładowania, a dodatkowe 5 uzyska się przy włączonym trybie energii słonecznej. Garmin zaznacza, że koniecznie jest wówczas "całodzienne użytkowanie, trzy godziny dziennie na zewnątrz przy 50 000 luksów".

Jeśli chodzi o inne żeglarskie funkcje, to Garmin oferuje m.in. wykorzystanie zegarka do umieszczenia punktów w ploterze nawigacyjnym z dowolnego miejsca na łodzi czy też dostęp do najwyższej jakości map brzegowych Bluechart G3 zawierających zintegrowane dane Navionics. Co ciekawe, po uruchomieniu aplikacji autopilota możliwe będzie sterowanie kursem łodzi przy pomocy zegarka.

Garmin quatix 6x Solar wyposażono także w mapy topograficzne i narciarskie z wyświetlaniem map biegów. Warto zaznaczyć, że obejmuje aż 20 000 ośrodków z całego świata. Poza tym smartwatch wyposażono w nawigację satelitarną z dokładnym GPS-em. Nie zabrakło kompasu, wysokościomierza i barometru oraz oczywiście czujnika tętna.

Zegarek jak na smartwatcha przystało pozwala na otrzymywanie powiadomień z telefonu z systemem iOS i Android. Oprócz tego użytkownik może synchronizować muzykę z serwisów streamingowych (Spotify, Deezer, Amazon Music) i płacić urządzeniem dzięki usłudze Garmin Pay.

Możliwość ładowania jest świetnym sposobem na przedłużenie czasu działania zegarka. Może z czasem doczekamy się smartwatchy w pełni zasilanych energią słoneczną?