Canal+ z nową ofertą. Więcej kanałów? Nie tym razem. Stacja stawia na… fotowoltaikę

W trakcie spotkania doradca Hymon Energy przedstawi klientom szczegółowe warunki oferty, oszacuje wymaganą moc instalacji, dobierze odpowiednie panele, falownik i pozostałe komponenty. Instalacja Hymon Energy kwalifikuje się do skorzystania z dotacji "Mój Prąd" - to dofinansowanie w formie dotacji nawet do 5 tys. zł. Czytaj więcej