Fotowoltaikę czeka zapaść? Raport wskazuje ryzyko

Jednym z dowodów na to, że rozwój fotowoltaiki w Polsce może istotnie wyhamować, jest moc, dla której wydane zostały decyzje odmowne o wydaniu warunków przyłączenia. Mimo tego, że operatorzy wydają miliardy złotych na rozwój infrastruktury, liczba odmów rośnie, co widać na przygotowanym przez IEO wykresie. W 2021 roku sumaryczna moc odmów wydania warunków przyłączenia dla fotowoltaiki była ponad cztery razy większa, niż moc instalacji, dla których wydano decyzje pozytywne.

Rozwiązaniem problemów mogłyby być magazyny energii. Jednak, jak czytamy w raporcie, mamy tu do czynienia z pewnym paradoksem. Magazyn energii elektrycznej, który jest instalowany po to, aby zmniejszyć obciążenie sieci, jednocześnie utrudnia realizację inwestycji. Wynika to z faktu, że moc rozładowania akumulatora jest doliczana do mocy instalacji fotowoltaicznej, co zwiększa ryzyko odmowy wydania warunków przyłączeniowych.