Dron DJI Mavic Air 2. Marzenie amatora, narzędzie profesjonalisty

Czy od dłuższego czasu chciałeś kupić sobie drona do filmowania, ale powstrzymywał cię fakt, że w sumie to nie masz nic ciekawego do filmowania? Z dronem DJI Mavic Air 2 nie musisz się o to martwić, bo nawet najnudniejsza scena wyjdzie na nim przepięknie. I nie, nikt nie zapłacił mi, żebym to powiedział. Po prostu jestem jedną z tych osób.

W dronie Mavic Air 2 projektantom DJI udało się połączyć prostotę obsługi z mistrzowską stabilizacją obrazu oraz świetnymi właściwościami foto i wideo. W rezultacie nawet amator może z łatwością nagrywać płynne filmy, pod słońce, po zmroku, w ruchu i podczas śledzenia obiektu. A wszystko to już za pierwszym odpaleniem drona.

Zobacz możliwości Mavic Air 2 na własne oczy. Słowa tego nie oddadzą.

DJI Mavic Air 2 cena

DJI Mavic Air 2 to (stosunkowo) niedrogi dron dla amatorów-zajawkowiczów oraz wideo profesjonalistów, którzy chcą wzbogacić swoje produkcje o nagrania z powietrza. W podstawowym zestawie dron kosztuje 3999zł, więc zdecydowanie nie jest to zabawka dla każdego, kto chce spróbować przygody z lataniem. Jednak swoimi możliwościami zachwyci i amatorów i profesjonalistów.

DJI Mavic Air 2 licencja pilota

Dron waży 650 gramów, czyli mieści się w dolnym przedziale przepisów w Unii Europejskiej, które stale się zmieniają. W tej chwili nie trzeba mieć w Polsce licencji pilota, aby latać Mavikiem Air 2, trzeba jednak każdy lot zgłaszać w aplikacji DroneRadar. Tam też można sprawdzić, gdzie wolno latać, a gdzie nie i do jakiej wysokości.

DJI Mavic Air 2 obsługa

Obsługa drona DJI Mavic Air 2 będzie banalna dla każdego, kto umie posługiwać się smartfonem. Dron praktycznie wszystko robi sam, pilot musi tylko powiedzieć, co ten ma zrobić. Uruchomienie, podłączenie i przygotowanie do startu zajmuje kilkanaście minut.

Po wydaniu komendy do startu (poprzez przytrzymanie ikonki na ekranie smartfona) dron zawiśnie na wysokości około pół metra i będzie czekał na dalsze komendy. Tych jest kilka do wyboru, ale na początku przyjrzyjmy się samym właściwościom lotnym.

Tak jak wspominałem dron lata sam. Sam stabilizuje swoją pozycję, sam wprowadza korekty nawet przy silnym i porywistym wietrze, sam wykrywa przeszkody oraz podłoże i sam także wraca do pilota, jeśli ten wyda mu taką komendę.

Do dyspozycji pilota są trzy prędkości: normalna, wolna (statyw — tripod) oraz sport. W tej ostatniej wyłączone są też bezpieczniki zbliżania, czyli dron nie zatrzyma się jeśli pilot będzie chciał go rozbić o drzewo lub ścianę. W dwóch pozostałych trybach dron wyhamuje.

DJI Mavic Air 2 stabilizacja obrazu

Tutaj można by poświęcić kilka akapitów, mówiąc o systemach stabilizacji drona, ale nie ma to większego sensu. DJI Mavic Air 2 oferuje jakoś stabilizacji porównywalną z możliwościami kinowych ekip filmowych. Wisząc kilkanaście metrów nad ziemią w porywistym wietrze obraz, który nagrywał, był stabilniejszy niż gdybym ja trzymał kamerę w ręku. I to na trzeźwo.

Dodatkowo na bieżąco korygowane jest pochylenie kamery względem samego drona, co umożliwia poziome nagrywanie np. podczas lotu bokiem. Mówiąc krótko DJI Mavic Air 2 lata i nagrywa tak, jak wyobrażamy sobie, że powinien to robić.

Oprócz intuicyjnego sterowania DJI Mavic Air 2 oferuje też kilka trybów automatycznych: śledzenie obiektu (przez łatwe zaznaczenie go na ekranie smartfona), krążenie wokół obiektu, lot po trasie, oraz kilka innych, efektownych efektów rodem z Hollywood.

DJI Mavic Air 2 jakość obrazu

Obok stabilizacji obrazu, jego jakość jest drugim największym atutem drona. I nie mam na myśli tylko rozdzielczości 4K, a raczej jakość obrazu podczas nagrywania w trudnych warunkach. Takie warunki to zdjęcia pod słońce, po zmroku lub przy dużej różnicy oświetlenia.

DJI Mavic Air 2 radzi sobie genialnie w tych wszystkich warunkach i to w trybie automatycznym. Bardziej zaawansowani filmowcy i fotografowie mogą oczywiście skorzystać z ustawień ręcznych oraz dodatkowych filtrów nakładanych na obiektyw (do kupienia osobno).

DJI Mavic Air 2 użyteczność

Wysięgniki ze śmigłami oraz same śmigła składają się, dzięki czemu drona można łatwo spakować do plecaka. Kamera oraz ramie gimbala chronione jest zdejmowaną, plastikową osłonką. W połączeniu z niską wagą drona sprawdzi się on idealne na wycieczkach i w podróży.

Bateria w DJI Mavic Air 2 wystarczy na około 30 minut lotu (w zależności od warunków), co jest naprawdę niezłym osiągnięciem.

Opisując dowolny produkt, na końcu staram się zawsze napisać o jego wadach, nawet jeśli te są drobne i nieistotne. Niestety o Maviku Air 2 nie jestem w stanie znaleźć żadnej wady, wszystko w nim jest przemyślane i dopracowane na 100 proc. Jedyne, czego mi brakowało podczas testowania tego drona to odpowiednio interesujące wydarzenia do nagrania, ale to już raczej wina pilota, a nie drona.