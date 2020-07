Spieniacz do mleka. Jaki wybrać, by nasza kawa była jeszcze smaczniejsza? Podpowiadamy

Spieniacz do mleka. Jaki wybrać? Lepszy będzie ręczny czy elektryczny? Jakiego mleka używać? Które parametry będą najważniejsze przy zakupie? To jedne z najczęściej zadawanych pytań przez miłośników kawy, którzy nie zawsze mają czas, aby wybrać się do ulubionej kawiarni, a nie wyobrażają sobie udanego dnia bez wypicia ich ukochanego gorącego napoju. Fani małej czarnej do chwili przyjemności potrzebują tylko dobrej kawy i ekspresu. Poniższy poradnik dedykowany jest wszystkim tym, którzy uwielbiają napoje takie jak: cappuccino, caffe latte, latte macchiato, flat white czy klasyczne americano z mlekiem.

Spieniacz do mleka. Jakiego mleka użyć?

Choć istnieją opinie, iż nie po to stworzono kawę gorzką i czarną, aby ją słodzić i zabielać, to zwolenników wyżej wymienionych napojów nie brakuje. Ich nieodłącznym elementem, a zarazem dopełnieniem smaku i wyglądu jest mleko. O ile w kawiarni nie musimy specjalnie zagłębiać się w tajniki receptur naszej ulubionej kawy, o tyle przygotowanie jej w domowym zaciszu wymaga od nas podstawowej wiedzy.

Warto podkreślić, że im więcej zawartości tłuszczu w mleku, tym bardziej nadaje się ono do spieniania. Dobrym wyborem będzie więc to zawierające 3,2 procent tłuszczu. Choć z produktami odtłuszczonymi lub o niskiej zawartości tłuszczu możemy mieć problemy, to istnieją modele spieniaczy, które powinny poradzić sobie z każdym rodzajem mleka. Z pewnością jest to dobra wiadomość dla osób liczących kalorie i dbających o linię.

Przed zakupem spieniacza warto jednak sprawdzić zalecenia producenta, może się bowiem okazać, że wybrane przez nas urządzenie spieni wyłącznie tłustsze mleko.

Spieniacze do mleka — rodzaje

Spieniacze doprowadzają do denaturacji białek i napowietrzenia mleka. To właśnie dzięki temu tworzy się delikatna i niepowtarzalna pianka. Rynek oferuje dziś masę tego typu urządzeń. Najtańsze i najprostsze w obsłudze są mniej wygodne w użytkowaniu, natomiast droższe oprócz spieniania i podgrzewania mleka oferują cały szereg dodatkowych funkcji.

Spieniacze do mleka możemy podzielić na:

Ręczne - to najtańszy i najprostszy typ spieniacza do mleka. W większości przypadków zasilany jest tradycyjnymi bateriami (paluszki). Sprzęt zakończony jest specjalną końcówką ze sprężynką, która odpowiada za spienianie mleka. W celu przygotowania mleka do naszej ulubionej kawy potrzebne będzie też dodatkowe naczynie, do którego wlejemy mleko.

Elektryczne - ten model jest zdecydowanie bardziej wydajny i funkcjonalny. Zasilany jest bezpośrednio z gniazdka elektrycznego lub za pomocą baterii. Wyglądem przypomina zwyczajny dzbanek z pokrywką, wystarczy wlać do niego mleko i chwilę odczekać. Droższe modele oferują dodatkowe funkcje, które pozwolą nam przygotować rozmaite mleczne koktajle oraz spienić mleko na zimno.

Tłokowe - tego typu urządzenie nie wymaga podłączenia do prądu. Spieniacz obsługiwany jest ręcznie, jednak różni się od klasycznego sprzętu. Do pojemnika wlewamy mleko, a w środek wkładamy tłok z okrągłym zakończeniem. Następnie poruszamy tłokiem w górę i w dół, aby wpompować powietrze do środka. W ten sposób powstaje idealna pianka.

Indukcyjne - ich działanie jest niezwykle podobne do spieniaczy elektrycznych. W przypadku tego typu urządzeń wykorzystywana jest technologia indukcji, znana m.in. z płyt indukcyjnych.

Na co zwrócić uwagę przy zakupie spieniaczy do mleka?

Choć wybór spieniacza do mleka zależy przede wszystkim od własnych preferencji, warto zwrócić uwagę na poniższe parametry. To one wpływają na jakość przyrządzanych przez nas napojów.

Pojemność - to bez wątpienia jeden z głównych parametrów. Producenci spieniaczy zazwyczaj podają dwie wartości. Są to: pojemność mleka podgrzanego i pojemność mleka spienionego. Jeśli odwiedzą nas goście i będziemy musieli przygotować kilka kaw jednocześnie, warto, aby pojemność naszego urządzenia była w miarę duża. Standardowo powinna wynosić ok. 260 ml dla spieniania i 500 ml dla podgrzewania.

Moc - dotyczy ona elektrycznych modeli i jest wyrażana w watach. Im jest większa, tym szybciej spienimy mleko.

Dodatkowe elementy - wśród nich nie powinno zabraknąć specjalnych nasadek przeznaczonych do wytwarzania mniejszych lub większych ilości piany. Warto pomyśleć także o regularnym czyszczeniu naszego urządzenia. Aby było ono jak najbardziej efektywne, spieniacz powinien być wyposażony w zdejmowane elementy, które będziemy mogli z łatwością umyć pod bieżącą wodą lub wsadzając do zmywarki.

Spieniacz do mleka — ile kosztuje?

Spieniacz do mleka kupimy dziś zarówno za kilkadziesiąt, jak i kilkaset złotych. Różnica zależy od tego, na jaki rodzaj urządzenia się zdecydujemy. Najtańsze, do ręcznego spieniania, znajdziemy dziś w internecie nawet za kilkanaście złotych.

O wiele droższe będą urządzenia elektryczne, w tym przede wszystkim indukcyjne. W związku z szeroką ofertą ich funkcji, koszt spieniaczy wahać się będzie od 200, do nawet 600 złotych.

Pamiętajmy, aby przed zakupem urządzenia sprawdzić, w jakie funkcje wyposażony jest nasz ekspres do kawy. Bardzo możliwe, że posiada on możliwość spieniania mleka.

