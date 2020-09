Tesco z Polski się zwija. W Irlandii planuje dostarczać paczki jak w filmach science-fiction

Na razie Tesco chce sprawdzić taką formę dostaw w Irlandii. Testy we współpracy z firmą Manna Aero, produkującą drony, rozpoczną się już w przyszłym tygodniu w niewielkim miasteczku Oranmore.

Plusem dostaw za pomocą dronów ma być czas. Tesco zakłada, że zamówienie o wadze nieprzekraczającej 4 kg dotrze do klienta w ciągu zaledwie pół godziny.

Sama "podróż" na 1,5 km dystansie ma zająć maszynie mniej niż dwie minuty. To możliwe dzięki temu, że dron będzie rozpędzał się maksymalnie do 80 km/h.

Podobnych testów raczej nie ma co spodziewać się w Polsce. U nas Tesco odlatuje — i to dosłownie, bo sklepy są zamykane.

Nie tylko Tesco. Amazon też wierzy w drony

Paczki za pomocą dronów dostarczać chce Amazon. Pierwsze testy odbyły się już w 2016 roku. Od tego czasu wciąż jednak rozwiązanie jest na etapie wdrażania, a nie czegoś, co staje się codziennością nad głowami ludzi.

To oczywiście nie oznacza, że drony nie przewożą obecnie paczek. Nawet w Polsce bezzałogowy statek odpowiadał za transport próbek medycznych. I to w niezwykle trudnych warunkach — w trakcie pandemii.

— W tej chwili procedury są przygotowywane, a gdy zostaną ukończone, nad miastami pojawią się drony cargo, które będą gotowe służyć ludziom i realizować ich codzienne potrzeby. Będziemy widzieć rewolucję za naszymi oknami — drony z paczkami na dronostradach. Pierwsze takie usługi na stałe zagoszczą już w tym roku — zapowiadał w rozmowie z Gadżetomanią Dariusz Werschner, prezes Polskiej Izby Systemów Bezzałogowych.

Drony to nie jedyne nowoczesne pomysły na szybsze przenoszenie paczek pod drzwi klientów. Kurier przyszłości to według Continental autonomiczne auto, na pokładzie którego znajdą się… psy-roboty. To właśnie one dostarczą paczki pod wskazany adres. Patrząc na rozwój technologii, nie ma obaw, że robot nie poradzi sobie z dostarczeniem paczki na dwunaste piętro. Producent swoje rozwiązanie pokazał rok temu.