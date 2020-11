Żabka otwiera sklep naszpikowany gadżetami. Jest w 100 proc. ekologiczny

Inteligentne drzwi lodówki to innowacyjne rozwiązanie technologiczne, wyprodukowane specjalnie dla Żabki. Ograniczają one ilość ulatniającej się energii. Wystarczy przyłożyć dłoń i żaluzjowe drzwi otworzą się – to wielka wygoda, a jednocześnie oszczędność energii. W sklepie są także inteligentne etykiety elektroniczne, tzw. cenówki, oraz inteligentne ekrany digital signage, będące cyfrowym odpowiednikiem dotychczas stosowanych plakatów. Oba rozwiązania zasilane są zieloną energią, dodatkowo pozwalają na oszczędność papieru.