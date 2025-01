Małe guziki na pasach bezpieczeństwa. Komfort czy konieczność?

Jeśli chodzi o budowę pasów, być może zauważyliście wspomniany guzik , nad którego funkcją można się zastanawiać. Choć nie poprawia on bezpośrednio bezpieczeństwa, zwiększa wygodę podczas korzystania z pasów . Wielu z nas starało się kiedyś złapać koniec pasa przed rozpoczęciem jazdy. Plastikowy guzik utrzymuje klamrę na odpowiednim poziomie, co po prostu ułatwia jej szybkie zapięcie.

Mimo że wielu kierowców lekceważy obowiązek zapinania pasów, kara w postaci 100 zł mandatu może wydawać się niewielka. Groźniejsze są jednak punkty karne mogące prowadzić do utraty prawa jazdy. A jeśli to nie przykuje uwagi, warto spojrzeć na dane: zapinanie pasów zmniejsza ryzyko śmierci o 45%! W Polsce co 12. osoba w 100 wypadkach ginie właśnie z powodu nieużywania pasów, co zdecydowanie przewyższa średnią europejską.