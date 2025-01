Przyspiesz swojego Androida. Ta funkcja ci w tym pomoże

Budżetowe smartfony to urządzenia, które nie dysponują mocnym procesorem ani zaawansowanymi komponentami. Efekt? Zaledwie rok czy dwa po zakupie wiele aplikacji działa wolno. Czasem nawet od początku użytkowania jawią się jako mało responsywne.

Mimo ograniczeń, budżetowe telefony są atrakcyjne ze względu na niską cenę i dostępność . Nawet modele "z drugiej ręki" oferują podstawowe funkcje przy minimalnym koszcie. Co zrobić, by maksymalnie je przyspieszyć?

Rozwiązanie problemu wolno działającego telefonu leży w ustawieniach systemu. Przede wszystkim musisz uzyskać dostęp do "opcje programisty". By to zrobić, wejdź w ustawienia telefonu, nast ępnie w "system" i znajdź "Numer kompilacji".