Solarne góry w Chinach. Kraj dąży do neutralności klimatycznej

Chiny realizują konkretne projekty, które mają sprawić, że kraj w przeciągu kilku dekad osiągnie neutralność klimatyczną. Państwo Środka inwestuje w tym celu gigantyczne pieniądze. Spora część z nich przeznaczana jest na technologie pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych.

Niestety, osiągnięcie upragnionego celu zajmie Chinom sporo czasu. Wszystko za sprawą wielu fabryk znajdujących się na terenie kraju. Produkcja i eksport towarów wiążą się z emisją ogromnej ilości zanieczyszczeń, w tym przede wszystkim dwutlenku węgla, który jest jednym z najbardziej inwazyjnych gazów cieplarnianych.

Tamtejszy rząd przyznaje, że szczytowy poziom emisji CO2 do atmosfery Chiny osiągną dopiero w 2030 roku. Ma on zacząć spadać na początku lat 40. XXI wieku, a kraj ma osiągnąć neutralność klimatyczną w latach 60. Ambitne plany potwierdził niedawno na Zgromadzeniu Ogólnym Stanów Zjednoczonych prezydent Chin Xi Jinping. Chiny, jako największy producent dwutlenku węgla na świecie, po raz pierwszy publicznie zobligowały się do tego celu.

Jedna z lokalnych telewizji opublikowała niedawno film, w którym prezentuje działania Chińczyków w kierunku stania się w pełni ekologicznym krajem. Na wideo możemy zobaczyć "solarne góry" leżące niedaleko Tangshan w prowincji Hebei. Stacje zasilane energią słoneczną zajmują 66,6 hektarów. To jedno ze sporej liczby przedsięwzięć, jakie czekają Państwo Środka w ciągu najbliższych lat.

