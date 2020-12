Nawilżacze powietrza - czy warto? Na co zwrócić uwagę przed zakupem

Nawilżacze powietrza - czy warto w niego zainwestować? Jeżeli w domu mamy alergika lub małe dziecko, to zakupienie nawilżacza powietrza jest mocno zalecane. Jednak również pozostali mieszkańcy odczują różnicę, kiedy urządzenie zacznie już działać.

Nawilżacze powietrza — czy i kiedy warto?

Mała wilgotność powietrza może wpłynąć na naszą odporność. Dlatego nawilżacze powietrza są szczególnie zalecane w domach alergików oraz tam, gdzie mieszkają małe dzieci. Jednak również pozostali domownicy poczują różnicę w ogólnym samopoczuciu. Suche powietrze wysusza śluzówkę, co prowadzi do podrażnień np. oczu i dróg oddechowych. Dodatkowo może negatywnie wpłynąć na stan naszej cery, jakość snu, ogólne samopoczucie.

Dodatkowo warto wspomnieć, że śluzówka nosa zapewnia ochronę dróg oddechowych przed bakteriami i wirusami, pyłkami, kurzem czy pleśnią. Suche powietrze wpływa na osłabienie tej bariery ochronnej, co sprzyja częstszym przeziębieniom i większą podatnością na inne choroby.

Zobacz również: Studio PlayStation 5 highlight: PrzeGryw – premiera konsoli PS5

Zanim jednak zaczniecie zastanawiać się, czy warto kupić nawilżacz i jaki, należy zdać sobie sprawę, kiedy mówimy o małej wilgotności powietrza. Eksperci są zdania, że odpowiednia wilgotność powietrza w mieszkaniu to 40–60 proc. By sprawdzić dokładnie, jaka sytuacja jest w naszych mieszkaniach, możemy zaopatrzyć się w higrometr.

Higrometr mierzy wilgotność powietrza i chociaż nazwa może brzmieć obco, to znajdziemy go w większości stacji pogodowych, a także wielu oczyszczaczach powietrza. Wilgotność poniżej 40 proc. może negatywnie wpłynąć na nasze zdrowie, co często zauważamy w sezonie grzewczym.

Warto jednak zwrócić uwagę, że zbyt duża wilgotność powietrza może przyczynić się do rozwoju pleśni i grzybów w domu, co również będzie mieć negatywny wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie.

Jaki nawilżacz powietrza kupić?

Jeśli już zdecydowaliśmy, że w naszym domu przyda się nawilżacz powietrza, to warto by zakup był dobrze przemyślany. O tym, jaki nawilżacz powietrza kupić, pisaliśmy szerzej w naszym wcześniejszym poradniku. Jednak warto przypomnieć kilka podstawowych zasad, którymi warto się kierować przy wyborze odpowiedniego urządzenia do domu:

wydajność, czyli zużycie wody w ml/h oraz wydajność mierzona pod kątem rekomendowanej powierzchni pomieszczenia, w której nawilżacz ma działać;

moc urządzenia wpłynie na przyszłe zużycie prądu;

pojemność zbiornika wpłynie na czas działania urządzenia bez konieczności uzupełniania zbiornika.

Każdy z elementów powinien być dopasowany do naszych potrzeb. Dodatkowo alergicy powinni zwrócić uwagę na filtry, w jakie został wyposażony konkretny nawilżacz, np. filtr Hepa. Więcej na temat filtrów przeczytacie w naszym poradniku.

Nawilżacze powietrza — czy warto? Podsumowanie

Poziom wilgotności powietrza w domu zmienia się wraz z porami roku, więc nawet raz zmierzona nie da wymiernych wyników. Jeżeli cierpicie na alergie, często się przeziębiacie i czujecie ogólne osłabienie, zwłaszcza w sezonie grzewczym, nawilżacz powietrza może nieco pomóc złagodzić objawy.

Wiele urządzeń dostępnych na rynku ma również wbudowany czujnik wilgotności powietrza, więc łatwiej jest dopasować, kiedy nawilżacz powietrza powinien działać. Na korzyść tego typu urządzeń działa również fakt, że dostępne są one w bardzo różnych przedziałach cenowych. Najtańsze modele to koszt poniżej 100 zł, ale jeśli cierpicie na alergie, droższe urządzenie może być lepszym rozwiązaniem.

Nawilżacze powietrza — czy warto? Podsumowując, jeżeli czujecie, że powietrze w waszym domu lub mieszkaniu jest za suche, co może odbijać się na waszym zdrowiu, warto zainwestować w nawilżacz powietrza lub sprawdzić, jak inaczej nawilżyć powietrze w domu.