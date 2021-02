Jak działa endoskop? Wszystko, co warto wiedzieć przed zakupem

Co to jest endoskop?

Endoskop to rodzaj bardzo wąskiej i długiej sądy rejestrującej obrazy, które następnie przesyłane są do monitora. Endoskopy stosowane w medycynie są o wiele bardziej skomplikowane niż te do domowych zastosowań.

Kamera endoskopowa, z której możemy korzystać w domu to, w najprostszych słowach, malutka kamera USB wyposażona w źródło światła. Dzięki sztywnemu kablowi połączeniowemu możemy skierować urządzenie w małe zakamarki i trudno dostępne miejsca.

Przykładowy endoskop do zastosowań domowych (fot. materiały prasowe)

Jak działa endoskop?

Endoskop przeznaczony jest do zaglądania w trudno dostępne miejsca. Zadaniem sondy jest zajrzeć do środka nawet niewielkiego obszaru i przesłać obraz z kamery na odpowiedni ekran. W przypadku bardziej zaawansowanych urządzeń, z przodu znajdują się również narzędzia umożliwiające prace w danym miejscu.

Pierwsze endoskopy były teleskopami, za pomocą których dało się zobaczyć jedynie elementy przed nimi. Czasami były dodatkowo doświetlane. Później pojawiły się endoskopy z lusterkami, ale doprowadziło to do zwiększenia się rozmiarów urządzeń, co z kolei ograniczyło ich zastosowanie.

Nowoczesne endoskopy są już wyposażone w miniaturowe kamery, które mogą nie tylko udostępniać obraz w czasie rzeczywistym, ale również zapisywać go w celu późniejszej analizy. Dodatkowy kabel do przesyłania obrazu jest zwykle umieszczony w sondzie lub kamery transmitują obraz drogą radiową.

Endoskop do podłączenia do smartfona (fot. materiały prasowe)

Do czego przyda się endoskop?

Endoskop pomoże dotrzeć w trudno dostępne miejsca, jak rury czy puste przestrzenie. Może się przydać w domu do poszukiwania zagubionych przedmiotów, np. za szafą czy zajrzeć do kratki wentylacyjnej. Majsterkowiczom może przydać się w czasie napraw trudno dostępnych miejsc lub np. samochodu.

Ważne jest jednak, by przestrzegać zaleceń oraz stosować endoskop jedynie do celów, jakim został przeznaczony. Decydując się na zakup takiego urządzenia, powinniśmy wziąć pod uwagę, do czego będziemy go używać.

Endoskop ze wbudowanym monitorem (fot. materiały prasowe)

Jaki endoskop wybrać?

Na rynku znajdziemy endoskopy w różnych cenach, dlatego jego wybór powinien być przede wszystkim naszymi potrzebami. Tańsze endoskopy spełnią wymagania hobbystów, ale jeżeli potrzebujemy kamery endoskopowej do profesjonalnego użytku, warto rozważyć zakup modułowego endoskopu.

Endoskop modułowy oferuje wymienne kamery i zdejmowany wyświetlacz radiowy. Dodatkowo często istnieje możliwość rozbudowywania go o różne wymienne komponenty. Z praktycznego punktu widzenia, najważniejszym parametrem będzie jednak przekrój sondy.

Istnieje również kilka parametrów technicznych, na które warto zwrócić uwagę przy wyborze kamery endoskopowej: