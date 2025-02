Z pralki do telefonu. Jak Polak odzyskał dane ze smartfona?

Upadki telefonów to coś, co spotkało prawie każdego użytkownika. Często taki wypadek sprawia, że telefon nie włącza się, a nasze dane wydają się utracone. Okazuje się jednak, że nie musi to prowadzić do drogich wydatków na odzyskiwanie. Pewien Polak ograniczył koszty, wykorzystując komponenty z pralki do odzyskania danych.