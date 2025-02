Solarne autostrady. Niemcy planują rewolucję w fotowoltaice

Przedstawiciele Altes Neuland Frankfurt proponują, aby postawić na rozwój energii odnawialnej, bez potrzeby rezerwowania dużych terenów, które są zazwyczaj potrzebne do tradycyjnych projektów solarnych. Ich zdaniem najlepiej będzie stworzyć tzw. drogi solarne , czyli specjalnie zaprojektowane odcinki dróg , które zostaną pokryte panelami fotowoltaicznymi.

Projekt fundacji opisano w pv-magazine. Według Altes Neuland Frankfurt, jeśli panele zostaną zamontowane wzdłuż autostrad i dróg federalnych, mogą rocznie wytwarzać nawet do 200 TWh energii . Dla odniesienia, w Polsce, w 2022 roku instalacje fotowoltaiczne wyprodukowały nieco ponad 7 TWh energii elektrycznej.

Plan fundacji zakłada montowanie masztów stalowych co 15 metrów przy drogach, pomiędzy którymi będą umieszczone panele fotowoltaiczne . Projekt ten ma objąć 80% autostrad oraz 65% dróg krajowych , a łączna długość tych dróg wynosi około 45 tys. kilometrów . Dzięki takim instalacjom możliwe byłoby wytworzenie aż do 200 TWh energii elektrycznej rocznie. Kalkulacje oparto na użyciu dwustronnych paneli o efektywności 25%.

Jednakże, realizacja takiego projektu wymaga znacznych inwestycji. Do przeprowadzenia instalacji konieczne będą kable o napięciu 110 kV, które musiałyby być zakopane pod ziemią. Podłączenia sieci musiałyby się znajdować w różnych odległościach, w zależności od lokalnych uwarunkowań, w odległości od 9 do 87 km. Na jednym kilometrze drogi mogłoby się znaleźć od 2 do ponad 20 tysięcy modułów fotowoltaicznych.