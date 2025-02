Energia z roślin. Zielona rewolucja w produkcji energii z wiatru i wody

Elektryczność jest kluczowa dla funkcjonowania urządzeń na całym świecie . W ostatnich latach powstały nawet samochody elektryczne , które ładuje się jak telefony, by móc je użytkować. Jednakże proces produkcji prądu niesie ze sobą negatywne skutki dla natury, głównie w postaci zanieczyszczenia środowiska . W poszukiwaniu bardziej przyjaznych ekologicznie rozwiązań, naukowcy rozważają wykorzystanie sztucznej rośliny jako źródła energii . Jak dokładnie można z niej uzyskać prąd?

Kluczowym składnikiem tej rośliny są jej liście , gdzie odbywa się konwersja surowców w energię. W cienkich warstwach liści umieszczone są małe elektrody, umożliwiające produkcję niewielkiej ilości prądu. Naukowcy podkreślają, że ilość generowanej energii zależy od ilości wody na liściach oraz siły wiatru . Mimo że rośliny są dopiero w fazie testowej, mają one według badaczy duży potencjał i zasługują na uwagę świata.

Zespół naukowy długo pracował nad konstrukcją rośliny tak, aby efektywnie wykorzystywała wodę zbierającą się na jej liściach. Naturalna śliskość liści sprawiała, że woda z nich spływała zbyt szybko. Jeden z badaczy zaproponował użycie powłoki hydrofobowej , co umożliwia lepszą absorpcję wody. Choć w miejscach z niewielką ilością opadów to rozwiązanie może być ograniczone, potencjalnie ma sens.

Sztuczne liście pozyskują energię dzięki systemowi kinematycznemu, który łapie podmuchy wiatru. Roślina zbudowana jest z nylonowych nanowłókien pomiędzy warstwami teflonowymi i miedzianymi elektrodami. W chwili podmuchu wiatru warstwy te są dociskane do siebie, co generuje drobne ładunki elektrostatyczne, które mogą zostać przekształcone w energię. Taki pomysł wydaje się obiecujący, zwłaszcza w miejscach, gdzie wieje często, w przeciwieństwie do miejsc suchych. Oczekujemy kolejnych informacji na temat tych „magicznych” roślin, które mogą zrewolucjonizować nasze życie.