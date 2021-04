Przełomowy rożen do każdej kuchni. Twórcy zebrali już ponad 1,8 mln złotych

Rożen ROTO-Q 360 przeznaczony jest do użycia w dowolnym piekarniku, ponieważ do obracania się nie wymaga paliwa, prądu czy gazu. Jak zapewniają twórcy, nadaje się nie tylko do przygotowywania kurczaka z rożna, ale również każdego innego drobiu.

"Stworzyliśmy trwałą i wygodną opcję, która zajmuje minimalną ilość miejsca. ROTO-Q 360 samoczynnie się obraca, dzięki czemu cały proces pieczenia jest zautomatyzowany do tego stopnia, że jedyne, co musisz zrobić to ustawić drób na rożnie", piszą twórcy o swoim urządzeniu.

Produkt trafi na rynek najprawdopodobniej w maju br. i będzie dostępny za 105 dolarów (ok. 400 zł). Osoby, które zdecydują się na zakup w przedsprzedaży, zapłacą zaledwie 69 dolarów (ok. 270 zł). Poniżej możecie zobaczyć film prezentujący możliwości tego niewielkiego i przenośnego rożna.

Wyjątkowy domowy rożen został zaprezentowany po raz pierwszy na Kickstarterze, gdzie twórcy zebrali ponad 1,8 mln złotych na realizację swojego projektu. Teraz urządzenie można kupić w przedsprzedaży za pośrednictwem InDemand po obniżonej cenie.