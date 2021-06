8 najistotniejszych kwestii, na które warto zwrócić uwagę wybierając projekt domu parterowego

Wielkość działki i metraż domu – dwie ważne sprawy

Jeżeli chodzi o dom parterowy, to warto mieć na uwadze to, że zajmuje on zwykle więcej miejsca, niż jego odpowiednik z piętrem. Dlatego warto szczegółowo i skrupulatnie dostosować metraż takiego obiektu do możliwości, jakie oferuje powierzchnia zakupionej działki.

W przypadku projektu domu parterowego poszczególne pomieszczenia będą rozmieszczone nieco inaczej. Sam projekt będzie uwzględniał postawienie bardziej rozłożystej konstrukcji, która będzie zajmować więcej miejsca na płaszczyźnie działki, niż odmiana z piętrem. Dzieje się tak dlatego, że wszystkie pomieszczenia użytkowe oraz techniczne będą znajdować się na jednym poziomie – parterze. Jeżeli ktoś chce się zdecydować dodatkowo na taras lub garaż, to automatycznie powiększy metraż i zajmowaną powierzchnię jeszcze bardziej.

Zobacz również: Studio PlayStation 5 highlight: Jan Dąbrowski – nowy Interface i usługi na PS5

Prosta konstrukcja nie będzie generować dodatkowych kosztów, a przyjemne wnętrze to połowa sukcesu

W przypadku domów parterowych ważne jest to, aby jak najbardziej ujednolicić strukturę budynku. Oznacza to, że nie warto decydować się na, może i efektowne, ale często problematyczne, rozwiązania takie jak lekkie skosy dachu, czy nieregularne kształty. Dzięki temu nieruchomość będzie łatwa w obsłudze – tzn. konserwacja nie będzie wymagała dostępu do specjalnie dostosowywanych elementów, czy zatrudnienia wyspecjalizowanego fachowca.

Jeżeli chodzi o projekt wnętrza domu parterowego, to tutaj również warto postawić na dość proste rozwiązania. Powinny to być przede wszystkim dość szerokie przejścia, czy montaż elementów użytkowych na dogodnej wysokości. Warto dobrze rozplanować gdzie będą pomieszczenia sypialne, a gdzie użytkowe i techniczne. Warto, żeby przestrzeń należąca do pierwszych dwóch kategorii znajdował się od strony południowej, a te z trzeciej od północnej. Dzięki temu nie trzeba będzie dodatkowo ogrzewać salonu, czy sypialni w trakcie zimniejszych pór roku – każdy promień słońca zostanie wykorzystany.

Co wtedy, gdy potrzebna będzie dodatkowa przestrzeń?

Jak wspomniano wcześniej, dom jednorodzinny parterowy jest jednym z tych rozwiązań, które wymagają poświęcenia szczególnej uwagi aspektom takim jak wymiar działki, a także całkowity metraż domu. To szczególnie ważne nie tylko ze względu na to, aby podnieść ergonomię posiadanej ziemi, ale także przygotować się na różne ewentualności.

Jedną z nich jest na przykład potrzeba poszerzenia przestrzeni użytkowej, czy technicznej, na przykład za sprawą pojawienia się nowego członka rodziny w domu, czy konieczności wykorzystania domu jako miejsca pracy.

Właśnie wtedy może się okazać, że niektóre zabiegi mające na celu podkreślenie wartości wizualnej obiektu, jak na przykład lekko skośny dach i nieregularny projekt nie są praktyczne, ponieważ uniemożliwiają dobudowanie piętra. Dobre projekty domów parterowych powinny uwzględniać te kwestie, dlatego warto wybrać odpowiednią firmę, która zajmie się ich sporządzeniem.

Energooszczędność, oszczędność pieniędzy i praktyczne wykorzystanie przestrzeni – ważne aspekty, na które warto zwrócić uwagę

Jeżeli chodzi o parterowy dom jednorodzinny, to bardzo ważne jest to, aby były on energooszczędny. Według rozporządzeń z 2010 roku, 2021 rok jest czasem, w którym powinny być budowane wyłącznie domy oszczędzające energię. Dlatego warto wybrać projekt uwzględniający wytyczne UE.

W przypadku oszczędności pieniędzy jest to związane z energooszczędnością. Za sprawą paneli fotowoltaicznych, czy korzystania z biomasy i przede wszystkim uwzględniając odpowiednie usytuowanie nieruchomości – tak, aby słońce miało do niej dostęp – można oszczędzić pieniądze. Naturalnie generowane i odbierana energia pozwoli znacznie zmniejszyć koszty eksploatacji domu.

Praktyczne wykorzystanie przestrzeni – ta kwestia również odnosi się do energooszczędności. Jak wspomniano wcześniej, pomieszczenia, w których przebywa się najczęściej, powinny być wystawione na działanie światła.

Kolejnym elementem jest to, aby zwrócić uwagę na rozkład domu, aby możliwe było ewentualne poszerzenie jego powierzchni przez dobudowanie piętra. Warto także zastanowić się nad tym, aby projekt domu nie uwzględniał balkonu. To właśnie ze względu na specyficzną konstrukcję obejmującą mostki cieplne, nie warto decydować się na to rozwiązanie. Niestety balkonu są powodem, przez który z budynku ucieka ciepło i potrzeba dodatkowej energii do ogrzania domu – co powoduje dodatkowe zanieczyszczenie środowiska.

Artykuł sponsorowany domoweklimaty.pl