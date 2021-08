Ten robot czyści plaże. Innowacyjny sposób na pozbycie się odpadów

Zaśmiecenie plaż to duży problem. Nie chodzi tylko o estetykę wybrzeży. To przede wszystkim zagrożenie dla okolicznej fauny i flory. Wiele zwierząt ginie z powodu uduszenia się lub spożycia plastikowych odpadów, chociażby torebek foliowych. Z tego względu ważne jest, by dbać o czystość plaż.

Klasyczne rozwiązania do korzystanie z ciężkiego sprzętu w postaci traktorów z podpiętymi odpowiednimi maszynami. To jednak wiąże się z erozją plaż i ich niszczeniem. Ponadto ze względu na to, jak wykonywane jest oczyszczanie plaż, wiele odpadów zostaje w piasku. Inną opcją na oczyszczanie piaszczystych wybrzeży jest wykorzystywanie ręcznych sit. Jest to jednak praca mozolna i niezbyt dokładna.

Rozwiązaniem problemu zaśmieconych plaż może być robot BeBot, który jest owocem współpracy firm 4ocean i Poralu Marine. Napędzany silnikami elektrycznymi robot jest w stanie wyłowić nawet drobne zanieczyszczenia, korzystając z systemu drobnych siatek, których oczka mają wymiary 1 cm x 1 cm. Urządzenie jest w stanie oczyścić 3 tys. metrów kwadratowych plaży w ciągu godziny.



BeBot został zaprojektowany w taki sposób, by skutecznie oczyszczać plaże, nie niszcząc jej przy tym i dbając o zachowanie dobrego stanu linii brzegowej.

Źródło: Gadżetomania